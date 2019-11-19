В Госдуме в первом чтении во вторник рассмотрят законопроект о развитии российского виноделия. Накануне его обсуждала рабочая группа парламента.

Документ очень подробный. В нем детально пропишут правила маркировки и розничной продажи вина, статус производителей и самой продукции. Он также предполагает запрет ввоза в страну дешевого импортного сырья — так называемого балка. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель союза виноградарей и виноделов России — Дмитрий Киселев

«То есть это привозной полуфабрикат, который покупался за границей по дешевке, и дальше — бодяжьте, разливайте, закисляйте, раскисляйте, подслащивайте, добавляйте спирт, ароматизируйте, красьте, называйте это вином. И это приносило немалые доходы тем, кто этим занимался», — поясняет Киселев.

И вот сейчас, наконец, принимается закон, где впервые в российской истории будет дано определение — что же такое вино. Подобные законы уже существуют во многих странах, например, в Грузии и Молдавии. И России документ поможет превратиться в один из главных винных регионов мира. Несмотря на все стереотипы, Россия прекрасно подходит для виноделия.

«У нас для этого есть все: у нас есть желание, технология. У нас есть вот эта 45-я параллель, широта бордо — это Краснодарский край, это Крым, Северный Кавказ. У нас есть Ростов-на-Дону, у нас есть Ставропольский край. И даже в низовьях Волги тоже можно выращивать виноград», — подчеркивает Киселев.

По мнению главы союза виноградарей и виноделов закон поможет не только навести порядок в ценах, на рынке вина, но и вывести на новый уровень винную культуру в России. Какие глобальные изменения ждут отрасль — читайте в интервью Дмитрия Киселева «Известиям» — на портале Iz.ru.