  1. Пятый канал
  4. «У нас для этого есть все» — Киселев о перспективах российского вина

«У нас для этого есть все» — Киселев о перспективах российского вина

, 6:36 Эфирная новость 12

Глава союза виноградарей и виноделов считает, что новый закон не только наведет порядок в отрасли, но и выведет винную культуру в России на новый уровень.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru

В Госдуме в первом чтении во вторник рассмотрят законопроект о развитии российского виноделия. Накануне его обсуждала рабочая группа парламента.

Документ очень подробный. В нем детально пропишут правила маркировки и розничной продажи вина, статус производителей и самой продукции. Он также предполагает запрет ввоза в страну дешевого импортного сырья — так называемого балка. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель союза виноградарей и виноделов России — Дмитрий Киселев

«То есть это привозной полуфабрикат, который покупался за границей по дешевке, и дальше — бодяжьте, разливайте, закисляйте, раскисляйте, подслащивайте, добавляйте спирт, ароматизируйте, красьте, называйте это вином. И это приносило немалые доходы тем, кто этим занимался», — поясняет Киселев.

И вот сейчас, наконец, принимается закон, где впервые в российской истории будет дано определение — что же такое вино. Подобные законы уже существуют во многих странах, например, в Грузии и Молдавии. И России документ поможет превратиться в один из главных винных регионов мира. Несмотря на все стереотипы, Россия прекрасно подходит для виноделия.

«У нас для этого есть все: у нас есть желание, технология. У нас есть вот эта 45-я параллель, широта бордо — это Краснодарский край, это Крым, Северный Кавказ. У нас есть Ростов-на-Дону, у нас есть Ставропольский край. И даже в низовьях Волги тоже можно выращивать виноград», — подчеркивает Киселев.

По мнению главы союза виноградарей и виноделов закон поможет не только навести порядок в ценах, на рынке вина, но и вывести на новый уровень винную культуру в России. Какие глобальные изменения ждут отрасль — читайте в интервью Дмитрия Киселева «Известиям» — на портале Iz.ru.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

6:48
В Челябинске вспыхнула котельная компрессорного завода
6:36
«У нас для этого есть все» — Киселев о перспективах российского вина
6:22
Мария Горбань довела фанатов до слез «безбашенным поступком»
5:47
Эксперт раскритиковала выбранный Скулкиной для Лондона образ
5:31
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лена в Якутии
5:15
Секреты макияжа: Пять штрихов для сужения лица

Сейчас читают

Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!
Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]