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Свинское отношение: Житель Гатчины открыл свиноводческую ферму во дворе дома

, 9:44 Эфирная новость 33

Соседи предпринимателя боятся эпидемии из-за разведения животных на территории, которая для этого не предназначена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker.net, 5-tv.ru

Свинское отношение уже многие годы терпят жители Гатчины в Ленинградской области. Их сосед решил развивать животноводство прямо во дворе своего дома. Свиньи и скот живут в холодных загонах, пасутся на участке. Тут же на глазах соседей хозяин разделывает туши животных. И все это на территории, не предназначенной для обустройства подсобного хозяйства.

По закону участок можно использовать исключительно под жилую застройку. Местные жители боятся эпидемии, обратились во все возможные инстанции, но закрыть скотный двор в городской черте так и не могут. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин выяснял, почему. Подробности в репортаже.

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