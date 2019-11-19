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На Украине объяснили, чем Зеленский хуже Порошенко

, 8:15 | Игорь Рязов Видео 21

Нового украинского лидера критикуют за экономическую политику, старую команду и дискурс войны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammad Javad Abjoushak, Sergei Chuzavkov, Bai Xueqi, Serg Glovny, Vyacheslav Madiyevskyy, Edijs Palens

Владимир Зеленский по целому ряду вещей оказался хуже на посту президента Украины, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали», — начала свой список претензий Лукаш.

По ее словам, во внутренней политике остался дискурс войны, активно раздуваемый Порошенко. По-прежнему используются ярлыки правильный и неправильный журналист, герой революции и антигерой, свой/чужой и так далее.

Также экс-министр раскритиковала экономическую политику Зеленского, пишет «МК». В частности, при нем отменили постановление о максимальном росте тарифов, а также отказались от попыток поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен (13 тысяч рублей — Прим. ред).

В заключение Лукаш обратила внимание на то, что созданное Зеленским правительство на 90% состоит из людей, работавших при Порошенко. Кадровый состав она назвала «сомнительным» и даже «шокирующим иногда».

Ранее 5-tv.ru также сообщал о трех нарушенных обещаниях Владимира Зеленского. О них напомнил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

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