На Украине объяснили, чем Зеленский хуже Порошенко

Владимир Зеленский по целому ряду вещей оказался хуже на посту президента Украины, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали», — начала свой список претензий Лукаш.

По ее словам, во внутренней политике остался дискурс войны, активно раздуваемый Порошенко. По-прежнему используются ярлыки правильный и неправильный журналист, герой революции и антигерой, свой/чужой и так далее.

Также экс-министр раскритиковала экономическую политику Зеленского, пишет «МК». В частности, при нем отменили постановление о максимальном росте тарифов, а также отказались от попыток поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен (13 тысяч рублей — Прим. ред).

В заключение Лукаш обратила внимание на то, что созданное Зеленским правительство на 90% состоит из людей, работавших при Порошенко. Кадровый состав она назвала «сомнительным» и даже «шокирующим иногда».

Ранее 5-tv.ru также сообщал о трех нарушенных обещаниях Владимира Зеленского. О них напомнил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.