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Названы три нарушенных обещания Владимира Зеленского

, 9:41 | Василий Заика Видео 50

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак уверен, что на Украине грядет роспуск парламента и изгнание правительства из страны.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; YouTube / NEWSONE

Тема:
Украинский кризис 249

Лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не реализовал свои предвыборные обещания, тем самым совершив три ошибки.

По словам политического деятеля, лидер Незалежной до сих пор не начал сажать коррупционеров, не стал воплощать в жизнь принцип «закон один для всех», а также не стал добиваться возвращения граждан страны из эмиграции.

Дмитрий Спивак уверен, что данные обстоятельства спровоцируют в ближайшее время роспуск украинского парламента и изгнание правительства из страны.

«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — заявил политик.

Кроме того, функционер склонен считать, что досрочные выборы на Украине пройдут осенью 2020 года или же весной 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Помпео заявил о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими».

Тема:
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