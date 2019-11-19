Астронавты США не вошли в экипажи кораблей «Союз»

Астронавты США не вошли в экипажи российских кораблей «Союз», судя по сообщению опубликованному на сайте Центра подготовки космонавтов. Впервые за 19 лет на Международную космическую станцию (МКС) отправится экипаж, состоящий исключительно из россиян, пишет РИА Новости.

Комиссия утвердила список экипажа космического корабля «Союз МС-17» из трех российских астронавтов: Николая Чуба, Ивана Вагнера и Анатолия Иванишина. Полет планируется осуществить в октябре 2020 года. Еще один экипаж отправится на МКС весной 2021-го.

Директор НАСА Джим Брайденстайн обратился с просьбой к генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину дать по одному месту на российских кораблях для американцев. В настоящий момент между Россией и США ведутся переговоры. Дело в том, что «Союзы» пока единственные в мире корабли, способные доставить астронавтов на космическую станцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астронавт НАСА награжден российским орденом Мужества за полет на аварийном Союзе.