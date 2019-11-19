Волочкова разоблачила низкие мотивы «несчастных жертв сексуальной балерины»

Известная балерина Анастасия Волочкова затронула тему романов с женатыми мужчинами в своей новой книге «Плата за успех». В частности, она подвергла критике «несчастных жертв», обвиняющих ее в разрушении семей.

«Это всегда бывшие жены, а то и вовсе не жены, а случайные подруги, отношения с которыми у этих мужчин давно остались в прошлом. Которые вдруг вспомнили о своих бывших мужчинах, как только появилась возможность повысить свою популярность за счет известного человека», — рассказала о своих обвинителях Волочкова.

По ее словам, такие женщины часто приходят в ток-шоу с жалобами в стиле «Волочкова увела у меня мужа». Позже выясняется, что брак жалующейся распался за несколько лет до отношений балерины с «чужим» мужчиной. На телевидение же та пришла, чтобы стать известнее за счет популярного человека.

«В последнее время это просто навязчивая параноидальная идея всех подобных дам. Ведь у нее появился новый статус — несчастная жертва сексуальной балерины Волочковой, грозы семейств и королевы-разлучницы», — цитирует знаменитость сайт KP.RU.

В заключение танцовщица призналась, что такие женщины вызывают у нее раздражение и жалость. Чтобы стать популярнее у мужчин, она посоветовала им освоить шпагат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова похудела и показала результаты своей диеты на фото. Снимок она сделала у зеркала в купальнике на голое тело.