СКР и ФСБ пришли с обысками в Сибирское отделение РАН

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ пришли с обысками в Сибирское отделение Российской академии наук (РАН). Как стало известно 5-tv.ru, это связано с делом о незаконной приватизации государственного коттеджа.

Изначально приватизированный дом принадлежал одному из академиков. После его смерти здание обветшало, но было восстановлено за счет государства. В итоге строение стало местом для приема высокопоставленных гостей.

Однако позднее странным образом дом оказался приватизирован семьей экс председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева. По неподтвержденной информации, сейчас здание принадлежит именно ему.

ТАСС уточняет, что дом расположен на улице Мальцева в новосибирском Академгородке. Он сдавался главе Сибирского отделения РАН по договору социального найма. Асеев возглавлял отделение с 2008-го по 2017 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обысках в доме экс-мэра Истры Андрея Вихарева. После них он скрылся от следствия.