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На 81 году жизни скончался трехкратный чемпион СССР по теннису

, 14:04 | Мия Субботина 71

Тело Вячеслава Егорова обнаружила дочь в квартире спортсмена.

Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

Многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров скончался в Москве на 81 году жизни, сообщает сайт KP.RU. Тело обнаружила дочь в квартире спортсмена.

Известно, что полиция и медики прибыли на место вечером в субботу. Специалисты установили, что смерть наступила с 13 по 16 ноября. Об этом сайту KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Вячеслав Егоров является трехкратным чемпионом СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде, двукратным финалистом в одиночном разряде, победителем Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР.

С начала 70-х по 1989 год преподавал в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 2012 году попал в списки Зала российской теннисной славы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев.

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