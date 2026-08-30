В Ленинградской области из-за атаки БПЛА начался пожар в промзоне

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 864 0

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что в регионе сбили 42 вражеских дрона.

В промзоне в Киришах начался пожар после атаки БПЛА ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дрозденко: в результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши началось возгорание

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, в небе над областью были перехвачены и уничтожены 42 вражеских дрона. В результате удара начался пожар в городе Кириши.

«В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в мессенджере МАКС.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти действует примерно с двух часов ночи по московскому времени. В связи с этим Дрозденко предупредил, что возможно снижение скорости работы мобильного интернета. О возможных жертвах и пострадавших губернатор не сообщил.

Накануне, 29 августа, силы ПВО уже отражали атаки на Ленинградскую область — тогда, по данным Дрозденко, было сбито 18 беспилотников. Аналогичные инциденты фиксировались и в другие дни. Так, 25 августа над регионом уничтожили 17 дронов, 24 августа — 8, а 21 августа — 12. Всего за последнюю неделю над областью сбили более 90 беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь 29 августа средства ПВО уничтожили 313 украинских беспилотников над регионами России. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и акваториями Азовского и Черного морей.

С начала спецоперации российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Киева. Удары наносятся с использованием беспилотников и ракет по гражданским объектам, жилым домам и транспорту. Власти призывают жителей не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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