Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев

Один из разработчиков отечественных радиолокационных средств противоракетной обороны Валентин Пантелеев скончался в Москве на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство «Москва».

«Валентин Федорович ушел на 89-м году жизни у себя дома, на Смоленской набережной», — цитирует агентство собственный источник.

Rti-mints.ru

Причиной смерти конструктора названа продолжительная болезнь.

Валентин Пантелеев свыше 55 лет был ключевым сотрудником Радиотехнического института имени академика Александра Минца. Участвовал в разработке радиолокационных средств ПРО. С его помощью были разработаны и созданы многоканальная радиолокационная станция ЦСО-С и многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона Дон-2Н. В 2014 году конструктор вышел на пенсию.

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