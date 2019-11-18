  1. Пятый канал
  4. Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев

Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев

, 18:21 | Василий Заика 24

Конструктор скончался на 89-м году жизни в Москве после продолжительной болезни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Данил Айкин

Один из разработчиков отечественных радиолокационных средств противоракетной обороны Валентин Пантелеев скончался в Москве на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство «Москва».

«Валентин Федорович ушел на 89-м году жизни у себя дома, на Смоленской набережной», — цитирует агентство собственный источник.

Rti-mints.ru

Причиной смерти конструктора названа продолжительная болезнь.

Валентин Пантелеев свыше 55 лет был ключевым сотрудником Радиотехнического института имени академика Александра Минца. Участвовал в разработке радиолокационных средств ПРО. С его помощью были разработаны и созданы многоканальная радиолокационная станция ЦСО-С и многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона Дон-2Н. В 2014 году конструктор вышел на пенсию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов.

Читайте также

Кардиолог прокомментировал смерть Никиты Исаева

Умер легендарный московский пожарный, работавший на сложнейших ЧП в столице
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

18:43
Курганский депутат вышла на субботник в шубе, ажурных колготках и на каблуках
18:36
Хакеры взламывали телефоны с помощью приложения WhatsApp
18:29
Анастасия Решетова и Алена Шишкова вместе снялись в рекламной кампании
18:21
Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев
18:14
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
18:08
Сасный, чилить и кекать: Дмитрий Быков признался, что не знаком с подростковым сленгом

Сейчас читают

«Вообще-то я против силикона!» Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди
«Аж мурашки по коже»: Анна Нетребко спела на сцене вместе с 11-летним сыном
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]