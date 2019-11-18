Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев

Один из разработчиков отечественных радиолокационных средств противоракетной обороны Валентин Пантелеев скончался в Москве на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство «Москва».
«Валентин Федорович ушел на 89-м году жизни у себя дома, на Смоленской набережной», — цитирует агентство собственный источник.
Причиной смерти конструктора названа продолжительная болезнь.
Валентин Пантелеев свыше 55 лет был ключевым сотрудником Радиотехнического института имени академика Александра Минца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов.