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Forbes составил рейтинг лучших работодателей России

, 15:13 | Мия Субботина 41

Forbes изучил кадровую политику крупнейших компаний-работодателей и составил рейтинг.

Фото: www.globallookpress.com © Mark King

Российский Forbes составил рейтинг 50 лучших работодателей России. Список опубликован на сайте журнала Forbes.

Место в списке определялось на основании следующих критериев: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.

Первую строчку рейтинга возглавил «Норильский никель». Компания предоставляет сотрудникам широкий социальный пакет и высокие средние зарплаты. Кроме того, «Норникель» вкладывает огромные деньги в экологию и благотворительность.

На второе место поднялась золотодобывающая компания «Полюс», принадлежащая семье Сулеймана Керимова. Высокую позицию в рейтинге компании обеспечило сочетание высоких зарплат и полного социального пакета.

На третьем месте разместился «Газпромбанк», в котором самые высокие зарплаты, а на четвертом — российская IT-компания «Яндекс», ставшая лидером по критерию «Условия труда». Замкнула пятерку рейтинга крупная горнорудная компания — Polymetal International. В компании одни из самых высоких зарплат в отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких российских регионах стремительно растут зарплаты.

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