В РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Концепт нового плацкартного вагона РЖД презентовали на выставке «Транспорт России», проходящей в столице. Современный модульный прототип был представлен в натуральную величину.

Макет модернизированного плацкарта отличается от старого наличием столика и шторок для каждого места. Главное новшество концепта — обеспечение индивидуальным пространством всех пассажиров вагона: полки будут разделяться друг от друга перегородкой, пишет РИА Новости.

Компания-производитель «Трансмашхолдинг» сообщает, что представленный на стенде РЖД выставочный плацкартный вагон является лишь разработкой, а вовсе не итоговым вариантом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД получит новые двухэтажные купейные вагоны, оборудованные душем и спортзалом.