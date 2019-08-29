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Двухэтажные купейные вагоны оборудуют душем и спортзалом

, 18:09 Видео 61

РЖД получит новый подвижной состав уже в первом полугодии 2020 года.

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Фото, видео : Nikolay Titov / www.globallookpress.com

Компания «Трансмашхолдинг» разработала для РЖД новые модели двухэтажных пассажирских вагонов, первая партия которых будет передана национальному перевозчику в первом полугодии 2020 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов, пишет «Экономика сегодня».

В новых вагонах за счет дополнительного пространства появится возможность установить автоматы по продаже кофе или закусок, либо устроить там детские комнаты, небольшой спортзал.

Кроме того, верхние полки второго этажа по размеру станут идентичными с нижними.

«Получился отличный дизайн. Мы считаем, что пассажирам он должен очень понравиться», — подчеркнул он, добавив, что новый интерьер купе подвергся кардинальным изменениям.

Всего «Трансмашхолдингу» заказано производство 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей до 2025 года. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различной модификации.

О стоимости билетов на такие поезда пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появятся новые плацкартные вагоны без боковых полок.

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