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Видео: Раненый медвежонок сбежал от блогерши под Петербургом

, 16:32 | Игорь Рязов Видео 105

Жители дачного поселка Рыжики организовали поиски девятимесячного животного.

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Фото, видео: Виктор Воног /ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru

Девятимесячная медведица сбежала из вольера в дачном поселке Рыжики Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, жители организовали поиски раненого животного.

«Поиски идут сложно, потому что, учитывая сезон, нет следов. Их сложно увидеть, потому что был бы снег, было бы проще», — рассказала женщина, участвующая в поисках медвежонка.

Она затруднилась предположить, куда судьба могла завести дикое животное. При этом зоозащитница считает, что медвежонок находится неподалеку.

«Учитывая, что он маленький, я думаю, что он недалеко. Думаю, что он где-то здесь. Он же сам не может себе добыть пропитание, поэтому он должен где-то находиться, где есть возможность чем-то питаться», — сказала она.

Хищника заметили в Ленинградской области 18 ноября. Маленькое животное металось по дороге, чем и привлекло внимание людей. Медвежонок не представляет опасности, но подходить к нему все равно никто не осмелился — боялись прихода агрессивной мамы.

Позже выяснилось, что девятимесячная медведица проживала у местной блогерши Екатерины. Она взяла медвежонка на передержку — у него раздроблена лапа из-за попадания в капкан. Несмотря на травмы, косолапая смогла сбежать из вольера, скорее всего, через 15-сантиметровую щель под потолком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рысь сбежала из квартиры на севере Москвы.

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