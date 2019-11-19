Почему водители спешат получить медсправки для ГИБДД

По всей России выстроились очереди из автовладельцев в наркологические диспансеры. Все из-за новых правил прохождения медкомисии на водительские удостоверения. Через три дня, с 22 ноября, для получения справки от нарколога надо будет помимо прочего сдать анализы на алкоголь и наркотики. А это лишние деньги, время и нервы — ведь если что-то выявят врачи — возникнут вопросы. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода разобрался, так ли страшны новые требования и надо ли спешить оформлять документы сейчас. Подробности в репортаже.

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