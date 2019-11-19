  1. Пятый канал
  4. Почему водители спешат получить медсправки для ГИБДД

Почему водители спешат получить медсправки для ГИБДД

, 21:26 Эфирная новость 90

В силу вступает новый приказ Минздрава, по которому каждому водителю или кандидату в водители нужно будет доказывать, что у него нет особых пристрастий к алкоголю и запрещенным веществам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

По всей России выстроились очереди из автовладельцев в наркологические диспансеры. Все из-за новых правил прохождения медкомисии на водительские удостоверения. Через три дня, с 22 ноября, для получения справки от нарколога надо будет помимо прочего сдать анализы на алкоголь и наркотики. А это лишние деньги, время и нервы — ведь если что-то выявят врачи — возникнут вопросы. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода разобрался, так ли страшны новые требования и надо ли спешить оформлять документы сейчас. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какой новый знак появится на российских дорогах в 2020 году.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

22:10
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
22:03
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
21:51
Рудковская с сыном вышла в свет в платье с трехметровым шлейфом
21:39
Названы самые популярные у россиян маршруты поездов на Новый год
21:26
Почему водители спешат получить медсправки для ГИБДД
21:13
Восемь человек пострадали при взрыве на заводе по утилизации отходов в Чехии

Сейчас читают

«Мистическая не является основной»: Адвокат историка Соколова о возможных версиях преступления
Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]