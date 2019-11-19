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  4. Фанаты Мэттью Перри увидели сходства нового Джокера с персонажем из «Друзей»

Фанаты Мэттью Перри увидели сходства нового Джокера с персонажем из «Друзей»

, 0:42 | Валентин Черников 8

Исполнитель роли Чендлера Бинга согласился с мнением поклонников.

Фото: Кадр из [/ф "Джокер" (2019 г.)

Поклонники сериала «Друзья» нашли сходства одного из главных героев с Джокером в исполнении Хоакина Феникса. В Twitter появились записи, в которых интернет-пользователи в шутку сравнивают поведение Чендлера Бинга с сумасшедшим комиком Артуром Флеком.

Внимание юзеров привлек танец персонажа Мэттью Перри в одном из эпизодов ситкома. Похожие движения убийца-клоун делает на лестнице в Бронксе перед кульминационным моментом картины.

Коллаж, где оба героя стоят в характерной позе, прислали самому Перри. Этот твит он выложил у себя в микроблоге и написал, что неизвестный автор картинки его повеселил. Запись актера собрала более 53 тысяч ретвитов и более 228 тысяч «лайков».

Далее в соцсети появились и другие забавные сравнения Чендлера с Джокером: оба бегали по крышам такси, оба примеряли похожие наряды и схожим образом курили.

Ранее 5-tv.ru писал, что НВО ведет переговоры о продолжении «Друзей».

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