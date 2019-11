Фанаты Мэттью Перри увидели сходства нового Джокера с персонажем из «Друзей»

Поклонники сериала «Друзья» нашли сходства одного из главных героев с Джокером в исполнении Хоакина Феникса. В Twitter появились записи, в которых интернет-пользователи в шутку сравнивают поведение Чендлера Бинга с сумасшедшим комиком Артуром Флеком.

Внимание юзеров привлек танец персонажа Мэттью Перри в одном из эпизодов ситкома. Похожие движения убийца-клоун делает на лестнице в Бронксе перед кульминационным моментом картины.

Коллаж, где оба героя стоят в характерной позе, прислали самому Перри. Этот твит он выложил у себя в микроблоге и написал, что неизвестный автор картинки его повеселил. Запись актера собрала более 53 тысяч ретвитов и более 228 тысяч «лайков».

Далее в соцсети появились и другие забавные сравнения Чендлера с Джокером: оба бегали по крышам такси, оба примеряли похожие наряды и схожим образом курили.

Joker stole all his moves from Chandler Bing pic.twitter.com/GKSoM6EOxs