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Николай Цискаридзе обратился за помощью к медикам

, 12:59 | Алиса Маркова 1 234

По информации 5-tv.ru, российский артист балета почувствовал недомогание.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист России, звезда балета Николай Цискаридзе обратился за помощью к медикам в одну из больниц Петербурга. По информации 5-tv.ru, российский артист балета почувствовал недомогание, поэтому 19 ноября он несколько раз вызывал себе скорую помощь — утром и днем.

В итоге народный артист России от госпитализации отказывался. Однако вечером того же дня он сам обратился в больницу. Врачи оказали ему помощь, после чего звезда балета покинул медучреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Цискаридзе попросил правительство вернуть отсрочку от армии музыкантам и танцорам.

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