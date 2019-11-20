Народный артист России, звезда балета Николай Цискаридзе обратился за помощью к медикам в одну из больниц Петербурга. По информации 5-tv.ru, российский артист балета почувствовал недомогание, поэтому 19 ноября он несколько раз вызывал себе скорую помощь — утром и днем.

В итоге народный артист России от госпитализации отказывался. Однако вечером того же дня он сам обратился в больницу. Врачи оказали ему помощь, после чего звезда балета покинул медучреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Цискаридзе попросил правительство вернуть отсрочку от армии музыкантам и танцорам.