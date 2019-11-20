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«Просто зомби»: Рентгенолог напилась на рабочем месте в больнице под Воронежем

, 0:30 | Василий Заика Видео 47

Медик была настолько пьяна, что не могла встать с кушетки и сделать снимок пациенту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen, ВКонтакте @mtv36

Врач-рентгенолог Семилукской районной больницы в Воронежской области напилась на рабочем месте и не смогла сделать снимок ребенку. Судя по кадрам видеоролика, снятого родителями маленького пациента, медик как будто бы находилась в состоянии прострации — не реагировала на происходящее и была не в силах встать с кушетки.

«Вот пришли на снимок, сделать ребенку рентген. Вот она сидит… Чудо пьяное… Вот она… Чувырла… Что с тобой делать?! Ну, тут не с кем общаться — это просто зомби», — комментирует происходящее автор видеозаписи.

По данным местных СМИ, руководство медучреждения не стало скрывать вопиющий факт. Как только стало известно об инциденте, рентгенолог был заменен. Проштрафившегося врача отправили на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили наличие алкоголя в крови сотрудницы больницы. Медработницу пообещали уволить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье пьяный врач «скорой» приехав на вызов не смог спасти пациента.

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