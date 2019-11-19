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  4. Массовые задержания высокопоставленных сотрудников ФСИН прошли в Дагестане

Массовые задержания высокопоставленных сотрудников ФСИН прошли в Дагестане

, 22:40 | Сергей Зеленский 33

Следствие заинтересовалось как минимум 13-ю сотрудниками ведомства.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Массовые задержания сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан прошли в регионе.

Как стало известно 5-tv.ru, задержаны заместитель начальника управления Рамазан Камалуддинов, начальник СИЗО № 1 Махачкалы Дауд Давыдов, начальник исправительной колонии № 7 Рабадан Алибулатов. Кроме того, задержаны еще около десяти бывших и действующих высокопоставленных офицеров республиканского УФСИН.

Данные лица подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями, растратами, а также получении взяток. Уточняется, что некоторые из них по решению суда уже арестованы, мера пресечения другим будет избрана в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане задержали чиновников за махинации при строительстве школ.

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