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Тяжелые решения: главный тренер «Тоттенхэма» покидает свой пост

, 0:36 | Светлана Шевченко 16

Руководство клуба подчеркнуло, что Почеттино и его команда навсегда останутся частью истории клуба, но результаты команды вынуждают распрощаться с аргентинцем.

Фото: www.globallookpress.com / James Wilson via www.imago-image

Руководство английского футбольного клуба «Тоттенхэм» объявило об уходе с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

«К сожалению, результаты на внутренней арене в конце прошлого сезона и начале нынешнего были очень разочаровывающими. Руководству пришлось принять тяжелые решения, но мы сделали это в интересах клуба. Маурисио и его тренерский штаб всегда будут частью нашей истории», — цитирует РИА Новости Спорт председателя правления клуба Даниэля Леви.

Сообщается, что аргентинец возглавлял клуб последние пять лет с 2014 года. «Шпоры» (прозвище клуба — Прим.ред.) под его руководством дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019, уступив «Ливерпулю» со счетом 2:0. По итогам этого сезона «Тоттенхэм» занимает четвертую позицию в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне клуб занимает после 12 туров 14 место в национальном чемпионате с 14 очками.

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