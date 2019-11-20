Впервые в истории российской моды показ прошел в движущемся поезде

Беспрецедентный показ мод прошел в движущемся двухэтажном аэроэкспрессе, который курсирует между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево».

Свои коллекции представили ведущие российские дизайнеры, в том числе Виктория Андреянова, Сергей Ефремов, Анастасия Кучугова, Zima, Freedom Atelier, Rainbow.

Титулованная художник-дизайнер Виктория Андреянова рассказала 5-tv.ru, что представленная ею коллекция отражает созданную ею концепцию — «Путешествующая аристократка», которая меняется по мере течения жизни.

На вопрос, были ли какие-либо сложности при организации фэшн-шоу в таком непредназначенном для этого месте, Виктория ответила отрицательно.

«Нет, во время организации вообще никаких проблем, все очень четко. Немного сложно репетировать в депо — у нас одна девушка сломала каблуки, провалилась в решетку, которой было закрыто углубление под рельсами. И вот здесь на каждом шагу такая засада, нужно смотреть под ноги», — рассказала она.

В свою очередь другой дизайнер — Анастасия Кучугова — также отметила, что представлять коллекцию в поезде «на ходу» действительно необычно.

«Это первый для нас опыт, интересно посмотреть, что будет», — сказала она.

Анастасия отметила, что выбрала для такой «железнодорожной авантюры» сочетание «восточных мотивов с европейской сдержанностью — элегантную женственность».

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