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  4. Число должников по кредитам в России выросло до десяти миллионов

Число должников по кредитам в России выросло до десяти миллионов

, 4:40 Эфирная новость 31

Тревогу забили, что самое удивительное, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам, таких уже десять миллионов. Или каждый четвертый из тех, что сейчас имеют какой-либо займ.

Злостными или дефолтными принято считать тех, кто просрочил платежи более чем на три месяца. И с начала года число таких плохих кредито-получателей выросло на 4%, то есть это сотни тысяч новых потенциальных банкротов по стране. Тревогу забили, что самое удивительное, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

По мнению коллекторов, сейчас в России — пик просрочки. Дальше должно быть легче, прежде всего потому, что тем, кто плохо платит, перестанут выдавать новые кредиты. Тем более, что с 1 октября ЦБ обязал банки учитывать уровень предельной долговой нагрузки клиентов. И тем у кого высокий ПДН, например 50% от зарплаты, отказывать в новых кредитах. Даже небольших — от десяти тысяч рублей. Взять кредит стало сложнее.

Специалисты дают совет, чтобы не испортить себе кредитную историю, прежде чем взять займ — попробовать хотя бы месяц пожить «как будто уже платишь», на оставшуюся сумму. Это возвращает адекватность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том,  как избежать просрочек по кредиту.

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