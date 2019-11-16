Выплаты понарошку: назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

Профессионалы советуют россиянам не брать кредитов, предварительно не удостоверившись в своей платежеспособности. Вице-президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов поделился действенным способом избежать просрочек перед банками и МФО.

«Если кредит не носит срочный характер, то стоит провести некий „краш-тест“, не оформляя ссуду, понять реально ли прожить на оставшуюся сумму после „выплаты понарошку“ или нет», — цитирует слова эксперта РИА Новости.

По словам Александра Морозова, сумма ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 30–40% от заработка.

Также специалист посоветовал вникать в суть договоров при оформлении кредитов и внимательно относиться к закрывающим документам. Эксперт отметил — порой, даже невыплаченные сто рублей в будущем могут превратиться в задолженность перед кредитной организацией, пишет «Экономика сегодня».

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