В рефрежераторе на пароме в Голландии нашли 26 мигрантов

В Голландии на пароме обнаружили 26 мигрантов. Все они были заперты в рефрижераторе.

Людей нашли, когда грузовое судно отчалило и собиралось отправиться в Великобританию. Рейс немедленно отменили, на место прибыли полицейские, кареты скорой помощи и представители властей. Среди беженцев был один ребенок.

Все мигранты — живы, но состояние некоторых — крайне тяжелое. От переохлаждения они с трудом двигаются.

«Подобное происходит все чаще. Люди готовы идти на самые крайние меры в поисках лучшей жизни. Найденные сегодня беженцы — не исключение. Их просто довели до отчаяния», — рассказывает мэр города Влаардингена Аннемик Йеттен.

В полиции выясняют, откуда прибыли мигранты и кто организовал их тайную переброску на Туманный Альбион.

Как сообщал ранее, месяц назад при похожих обстоятельствах погибли 39 человек. Нелегалы были найдены в рефрижераторе, который следовал в Британию из Бельгии.