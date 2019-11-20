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  4. В рефрежераторе на пароме в Голландии нашли 26 мигрантов

В рефрежераторе на пароме в Голландии нашли 26 мигрантов

, 8:25 Эфирная новость 22

Рейс немедленно отменили, на место прибыли полицейские, кареты скорой помощи и представители властей.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

В Голландии на пароме обнаружили 26 мигрантов. Все они были заперты в рефрижераторе.

Людей нашли, когда грузовое судно отчалило и собиралось отправиться в Великобританию. Рейс немедленно отменили, на место прибыли полицейские, кареты скорой помощи и представители властей. Среди беженцев был один ребенок.

Все мигранты — живы, но состояние некоторых — крайне тяжелое. От переохлаждения они с трудом двигаются.

«Подобное происходит все чаще. Люди готовы идти на самые крайние меры в поисках лучшей жизни. Найденные сегодня беженцы — не исключение. Их просто довели до отчаяния», — рассказывает мэр города Влаардингена Аннемик Йеттен.

В полиции выясняют, откуда прибыли мигранты и кто организовал их тайную переброску на Туманный Альбион.

Как сообщал ранее, месяц назад при похожих обстоятельствах погибли 39 человек. Нелегалы были найдены в рефрижераторе, который следовал в Британию из Бельгии.

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