  1. Пятый канал
  4. Найденные в прицепе британского грузовика 39 погибших оказались гражданами Китая

Найденные в прицепе британского грузовика 39 погибших оказались гражданами Китая

, 16:19 64

По данным английских СМИ, к смерти мигрантов причастен водитель фуры из Ирландии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Cliff Hide, Reuters

Все 39 тел, найденных 23 октября в прицепе грузовика в промышленной зоне Грейса, графство Эссекс, принадлежали гражданам КНР, сообщает ТАСС. По данным местной полиции, погибшие — совершеннолетние, из них восемь женщин.

Тела обнаружили через полтора часа после того, как фура пересекла британскую границу по прибытию из бельгийского порта Зебрюгге. Предварительная причина смерти — переохлаждение. Температура внутри прицепа находилась на отметке минус 25 градусов Цельсия.

По подозрению в убийстве задержан один человек. Он находится под стражей. Как пишут английские СМИ, это 25-летний водитель большегруза, житель Северной Ирландии. Правоохранители полагают, он может быть причастен к группировкам, которые специализируются на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать шестерых детей жестоко убили в Архангельске.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.86
0.06 71.14
0.18
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

16:55
Сбербанк расторгнет договор с «НСВ», чей сотрудник подозревается в краже данных
16:46
«Скрывать нет смысла»: Звезда «Ворониных» Волкова показала округлившийся живот
16:37
Лужков объяснил многолетнее лидерство Батуриной в списке Forbes
16:28
Новый клип Селены Гомес вызвал негодование супруги Джастина Бибера
16:19
Найденные в прицепе британского грузовика 39 погибших оказались гражданами Китая
16:10
Дрессировщик Руслан Солодюк объяснил причины нападения медведя на арене

Сейчас читают

Дрессировщик Руслан Солодюк объяснил причины нападения медведя на арене
«Какое счастье на лицах!»: Сергей Лазарев запечатлел момент возвращения к детям
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев