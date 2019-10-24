Найденные в прицепе британского грузовика 39 погибших оказались гражданами Китая

Все 39 тел, найденных 23 октября в прицепе грузовика в промышленной зоне Грейса, графство Эссекс, принадлежали гражданам КНР, сообщает ТАСС. По данным местной полиции, погибшие — совершеннолетние, из них восемь женщин.

Тела обнаружили через полтора часа после того, как фура пересекла британскую границу по прибытию из бельгийского порта Зебрюгге. Предварительная причина смерти — переохлаждение. Температура внутри прицепа находилась на отметке минус 25 градусов Цельсия.

По подозрению в убийстве задержан один человек. Он находится под стражей. Как пишут английские СМИ, это 25-летний водитель большегруза, житель Северной Ирландии. Правоохранители полагают, он может быть причастен к группировкам, которые специализируются на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

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