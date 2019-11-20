Медведчук предсказал рост цены на газ на Украине до 35%

Без российского газа Украина замерзнет. В нескольких регионах отопительный сезон до сих пор не начался, а тарифы на голубое топливо для населения накануне подняли сразу на 15%. И это, по словам депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, далеко не предел. Снизить тарифы, как обещал накануне выборов Владимир Зеленский, в ближайшее время не получится.

«Если сегодня стоимость газа поднялась на 15%. А я, к сожалению, прогнозирую, что до конца года может подняться до 35%», — предположил Медведчук.

Похоже, судьбой украинцев больше обеспокоены в Европе. Там считают, что в Незалежной зря отказались от прямых поставок, и теперь вынуждены использовать так называемый реверсивный подход: газ сначала идет в ЕС, а затем Украина качает его обратно, в свои хранилища. И, получается, переплачивает, покупая топливо уже по европейским ценам.

Возможно ли возвращение к прежней схеме? — станет известно сегодня. Представители России, Украины и Еврокомиссии будут обсуждать будущее газотранспортной системы Незалежной, а также цены на газ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Нафтогазе» опровергли рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России.