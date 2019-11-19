В «Нафтогазе» опровергли рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

Украинская газовая компания «Нафтогаз» опровергла новость о том, что Европейская комиссия посоветовала им закупать газ напрямую из России. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Facebook-аккаунте госкорпорации.

В сообщении представителей «Нафтогаза» утверждается, что Еврокомиссия рекомендовала российскому «Газпрому» заключить долгосрочное соглашение с новым украинским оператором газотранспортной системы (ГТС) по правилам Европы.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что Еврокомиссия якобы дала рекомендации Украине возобновить закупки газа из России напрямую с 2020 года в крупном объеме — 15 миллиардов кубометров в год, пишет RT.

В понедельник, 18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту голубого топлива. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основным условием для совершения сделки между украинской и российской компаниями является отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном суде.