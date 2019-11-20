Молочный суп с овощами, рыбное суфле: кто придумывает рецепты для детского питания

Фотографии из родительского чата одного из детских садов Нижнего Тагила вызвали настоящую бурю в соцсетях.

Белое нечто похожее на суп, с вкраплениями овощей, вызвало массу гневных откликов, самый цензурный из которых — «помои». Причем возмутились жители практически всех регионов России, потому что питание детей редко, когда устраивает родителей. И часто претензии обоснованны.

Еда в детском саду почти для всех — тема больная. Морковные котлеты, овощи на молоке или рыбное суфле — часть культурного культурного кода большой страны. И сегодня дети продолжают давиться тем, чем 20 лет назад давились их родители.

В детском саду оправдываются — работают строго по рекомендациям, где главное слово — норма: белки жиры и углеводы должны попадать в детский организм в строгом порядке и в нужном количестве.

Дмитрий Акимов провел гастрономическое расследование, удивился тому, что конкретно этот суп сделан по рецепту. Зато узнал, кто эти рецепты придумывает.