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Молочный суп с овощами, рыбное суфле: кто придумывает рецепты для детского питания

, 9:05 Эфирная новость 146

Белое нечто похожее на суп, с вкраплениями овощей, вызвало массу гневных откликов, самый цензурный из которых — «помои». «Известия» провели гастрономическое расследование и многому удивились.

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Фото, видео: РИА Новости / Николай Хижняк, 5-tv.ru

Фотографии из родительского чата одного из детских садов Нижнего Тагила вызвали настоящую бурю в соцсетях.

Белое нечто похожее на суп, с вкраплениями овощей, вызвало массу гневных откликов, самый цензурный из которых — «помои». Причем возмутились жители практически всех регионов России, потому что питание детей редко, когда устраивает родителей. И часто претензии обоснованны.

Еда в детском саду почти для всех — тема больная. Морковные котлеты, овощи на молоке или рыбное суфле — часть культурного культурного кода большой страны. И сегодня дети продолжают давиться тем, чем 20 лет назад давились их родители.

В детском саду оправдываются — работают строго по рекомендациям, где главное слово — норма: белки жиры и углеводы должны попадать в детский организм в строгом порядке и в нужном количестве.

Дмитрий Акимов провел гастрономическое расследование, удивился тому, что конкретно этот суп сделан по рецепту. Зато узнал, кто эти рецепты придумывает.

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