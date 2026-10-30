«Выплюнула, смотрю — плесень»: молоко для детей с сюрпризом продают в Ленобласти

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 35 0

При этом срок годности продукта, указанный на упаковке, еще не истек.

Что делать, если обнаружил плесень в молоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кусок плесени плавал в пакете детского молока из магазина в Ленобласти

Жительница Ленинградской области Полина обнаружила крупный кусок плесени в упаковке детского молока, заказанного через сервис доставки. Об этом женщина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, сначала она подогрела молоко и дала его ребенку. Девочка выпила половину, но больше пить не захотела. Тогда Полина попробовала напиток сама и почувствовала горький вкус. После этого она заметила в молоке куски плесени.

«Еще глоток сделала, и мне что-то попало в рот. Выплюнула, смотрю — как будто куски плесени. Вскрыла упаковку, а там плавает целый ошметок», — рассказала женщина.

Молоко приобрели в супермаркете с доставкой в деревню Сашино Ломоносовского района. На упаковке было указано, что продукт изготовили в сентябре, а срок годности заканчивается только в марте 2027 года.

Теперь женщина намерена передать молоко на экспертизу и направить жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал о нарушениях на предприятии в Смоленской области, выпускавшем тушеную говядину для воинских частей. Лабораторные исследования выявили в консервах кетопрофен и ДНК свиньи, хотя на маркировке была указана говядина. После проверки Россельхознадзор направил материалы в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении производителя к ответственности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

16:37
Пенсии вырастут дважды: кому в 2027 году положена прибавка
16:29
Глава Донецкой железной дороги Лебезнев погиб в результате атаки беспилотника ВСУ
16:27
Расправа на глаза у детей: муж рано вернулся с работы и убил любовника жены
16:24
На страже свежести: маркировать рыбу будут прямо на рыболовецких судах
16:17
«Сам не знаю»: вопрос внука ввел в ступор Михаила Турецкого
16:08
Собянин поблагодарил московских тренеров за веру в каждого спортсмена

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Пошла ва-банк: Блиновская пытается вырваться из колонии
Был нужен только из-за денег? Трусова устроила публичную порку отца
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео