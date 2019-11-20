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Известную фитнес-модель нашли мертвой у себя дома с двумя мешками марихуаны

, 8:18 | Игорь Рязов Видео 49

На теле 23-летней девушки обнаружили следы ножевых ранений и выстрела в голову. Свидетели видели, как от нее уезжал мужчина на красной машине.

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Фото, видео: Facebook / alondrababe

Мексиканскую фитнес-модель и тренера Алондру Вильясено (Alondra Villasenor) обнаружили мертвой у себя дома в городе Тихуана. Рядом с ней лежали два мешка с марихуаной, пишет Mirror.

Тело 23-летней девушки обнаружила ее мать. Она в течение некоторого времени безуспешно пыталась связаться с дочерью, поэтому пошла к ней домой.

На теле Вильясено нашли следы от нескольких ударов ножом и выстрела в голову из огнестрельного оружия. Полицейские также увидели на месте преступления два мешка с марихуаной и гильзу от пули калибра девять миллиметров.

Стражи порядка выяснили, что девушка скончалась еще 16 ноября. Опрос свидетелей помог выяснить, что тогда из ее дома вышел мужчина и уехал на красной машине. Мотивы преступника неизвестны.

Алондра Вильясено работала тренером в местном спортзале. Известность она получила благодаря видео в интернете, на которых рассказывала о тренировках. Последний пост был опубликован ею 11 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли мертвыми экс-солистку рок-группы «Маневры» и ее мать. Тела пролежали в квартире несколько месяцев.

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