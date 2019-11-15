Экс-солистка рок-группы «Маневры» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Бывшая участница музыкального коллектива «Маневры» Надира Садыкова и ее мать обнаружены мертвыми в своей московской квартире. Тела женщин находились в помещении более месяца, сообщают в ОМВД России по району Северное Медведково города Москвы.

44-летняя певица и ее 67-летняя мать проживали вдвоем. Тела женщин обнаружила полиция после обращения дяди Надиры Садыковой. Мужчина рассказал правоохранительным органам, что забил тревогу после того, как целую неделю не мог дозвониться до родственниц. В последний раз он общался с ними в апреле 2019 года. Соседи утверждают, что после июля этого года не видели погибших.

Трупы обеих женщин найдены в ванной. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы криминалистов. Следствию предстоит выяснить обстоятельства жуткого инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело пятилетней девочки найдено закопанным в канаве в Крыму.