  1. Пятый канал
  4. Экс-солистка рок-группы «Маневры» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Экс-солистка рок-группы «Маневры» и ее мать найдены мертвыми в Москве

, 12:49 | Ниса Мурзанаева 37

Тела женщин пролежали в квартире несколько месяцев.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Бывшая участница музыкального коллектива «Маневры» Надира Садыкова и ее мать обнаружены мертвыми в своей московской квартире. Тела женщин находились в помещении более месяца, сообщают в ОМВД России по району Северное Медведково города Москвы.

44-летняя певица и ее 67-летняя мать проживали вдвоем. Тела женщин обнаружила полиция после обращения дяди Надиры Садыковой. Мужчина рассказал правоохранительным органам, что забил тревогу после того, как целую неделю не мог дозвониться до родственниц. В последний раз он общался с ними в апреле 2019 года. Соседи утверждают, что после июля этого года не видели погибших.

Трупы обеих женщин найдены в ванной. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы криминалистов. Следствию предстоит выяснить обстоятельства жуткого инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело пятилетней девочки найдено закопанным в канаве в Крыму.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

12:49
Экс-солистка рок-группы «Маневры» и ее мать найдены мертвыми в Москве
12:39
«Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео
12:33
Тело зверски убитой девушки нашли в московском парке «Лосиный остров»
12:29
Бизнесмен Денис Котов рассказал о том, почему книги такие дорогие
12:27
Гендиректору ЧОПа предъявили обвинение после стрельбы в колледже Благовещенска
12:17
Дмитрий Тарасов запретил беременной жене загорать на пляже

Сейчас читают

Видео с операции по удалению «рук-базук» Кирилла Терешина опубликовала Алана Мамаева
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев