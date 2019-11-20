Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

Жанна Агузарова появилась на публике после длительного перерыва. 57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина. Королева отечественного рок-н-ролл вызвала настоящий переполох у папарацци. Многие отметили — артистка сильно изменилась и стала еще ярче прежнего.

На праздничное мероприятие Жанна Агузарова прибыла с огромным красным чемоданом наперевес. В качестве экстравагантных аксессуаров были выбраны шляпа-цилиндр с тигровым орнаментом и такая же косынка. Лицо знаменитости закрывали огромные солнцезащитные очки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov) 19 Ноя 2019 в 8:40 PST

Позже в фойе исполнительница все-таки продемонстрировала лицо и прическу. Очевидцы были поражены тому, насколько свежо и подтянуто выглядит кожа Жанны Агузаровой — ни единой морщинки! Вокалистка накрасила губы (они, кажется, стали объемнее) алой помадой.

Цвет волос знаменитой певицы был не менее ярким, чем ее наряд и макияж. Рыжую шевелюру звезды отечественного шоу-бизнеса было видно издалека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жанна Агузарова появилась в ролике от Vogue и удивила всех кардинальной сменой имиджа.