  1. Пятый канал
  4. Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике

, 8:48 | Ниса Мурзанаева Видео 60

Певица продемонстрировала необычные аксессуары, потрясающе молодое лицо и новый цвет волос.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, 5-tv.ru

Жанна Агузарова появилась на публике после длительного перерыва. 57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина. Королева отечественного рок-н-ролл вызвала настоящий переполох у папарацци. Многие отметили — артистка сильно изменилась и стала еще ярче прежнего.

На праздничное мероприятие Жанна Агузарова прибыла с огромным красным чемоданом наперевес. В качестве экстравагантных аксессуаров были выбраны шляпа-цилиндр с тигровым орнаментом и такая же косынка. Лицо знаменитости закрывали огромные солнцезащитные очки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)

Позже в фойе исполнительница все-таки продемонстрировала лицо и прическу. Очевидцы были поражены тому, насколько свежо и подтянуто выглядит кожа Жанны Агузаровой — ни единой морщинки! Вокалистка накрасила губы (они, кажется, стали объемнее) алой помадой.

Цвет волос знаменитой певицы был не менее ярким, чем ее наряд и макияж. Рыжую шевелюру звезды отечественного шоу-бизнеса было видно издалека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жанна Агузарова появилась в ролике от Vogue и удивила всех кардинальной сменой имиджа.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

8:54
Черчесов отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
8:48
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
8:40
В родовом гнезде Гитлера откроют полицейский участок
8:32
Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым
8:25
В рефрежераторе на пароме в Голландии нашли 26 мигрантов
8:18
Известную фитнес-модель нашли мертвой у себя дома с двумя мешками марихуаны

Сейчас читают

Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
Фигурист Игорь Бобрин рассказал, как решился уйти от первой жены к Бестемьяновой
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]