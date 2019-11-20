В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео

В Приморье разыскивают маму троицы одиноких тигрят. Видео, снятое очевидцами, опубликовал центр «Амурский тигр». Детеныши краснокнижного хищника вышли на лесную дорогу — вид у них явно растерянный. Затем животные скрылись в тайге. На место уже отправились специалисты: их задача понять, почему тигрица оставила свое потомство и по возможности помочь тигриной семье воссоединиться. Если же маму котят не найдут, то детенышей придется отправить в реабилитационный центр — в дикой природе они просто не выживут.

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