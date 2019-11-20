  1. Пятый канал
  4. «Новая философия»: Госорганы перестанут принимать россиян через четыре года

«Новая философия»: Госорганы перестанут принимать россиян через четыре года

, 11:35 | Игорь Рязов Видео 25

Получать государственные услуги с 2024 года россияне будут исключительно в электронной форме или МФЦ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Федеральные и региональные ведомства РФ перестанут принимать граждан к 2024 году. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития, пишут «Известия».

Госорганы передадут полномочия по приему и предоставлению услуг гражданам многофункциональным центрам (МФЦ). Исключения сделают только для так называемых неустранимых случаев. Их перечень власти определят позднее.

Обратиться в МФЦ за помощью можно будет вне зависимости от места прописки. Ожидается, что некоторые услуги будут предоставляться еще до обращения граждан. Получать их можно будет не только лично, но и в электронной форме.

Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов сказал, что законопроект создает «новую философию взаимодействия человека с государством».

В ведомстве также сообщили, что в прошлом году показатель удовлетворенности качеством услуг достиг 90,1%. Новый закон отвечает запросам граждан, и позволит государству идти в ногу со временем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские банки начнут оказывать россиянам госуслуги наряду с МФЦ.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

11:35
«Новая философия»: Госорганы перестанут принимать россиян через четыре года
11:30
Полиция пришла с обысками к фигурантам по делу петербургского «Водоканала»
11:27
Тюменские зоозащитники пытаются спасти измученного верблюда Кешу
11:13
Собчак, Бузова, Рудковская: Forbes составил рейтинг по заработку в Instagram
11:02
Летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле, наградят звездами Героев России
10:51
В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео

Сейчас читают

Видео: Житель Благовещенска привязал хромую собаку к машине и поехал по оживленной дороге
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]