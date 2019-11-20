«Новая философия»: Госорганы перестанут принимать россиян через четыре года

Федеральные и региональные ведомства РФ перестанут принимать граждан к 2024 году. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития, пишут «Известия».

Госорганы передадут полномочия по приему и предоставлению услуг гражданам многофункциональным центрам (МФЦ). Исключения сделают только для так называемых неустранимых случаев. Их перечень власти определят позднее.

Обратиться в МФЦ за помощью можно будет вне зависимости от места прописки. Ожидается, что некоторые услуги будут предоставляться еще до обращения граждан. Получать их можно будет не только лично, но и в электронной форме.

Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов сказал, что законопроект создает «новую философию взаимодействия человека с государством».

В ведомстве также сообщили, что в прошлом году показатель удовлетворенности качеством услуг достиг 90,1%. Новый закон отвечает запросам граждан, и позволит государству идти в ногу со временем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские банки начнут оказывать россиянам госуслуги наряду с МФЦ.