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  4. Банки начнут оказывать россиянам госуслуги вместо МФЦ

Банки начнут оказывать россиянам госуслуги вместо МФЦ

, 8:12 Эфирная новость 31

Эксперимент планируют провести в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС/Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru

Российские банки начнут оказывать госуслуги. С нового года шесть финансовых учреждений возьмут на себя функции МФЦ, пишут «Известия».

А это значит, что любой желающий, обратившись в банк, сможет оформить пенсию, материнский капитал, ИП или свидетельство о рождении. Это лишь малый перечень всех услуг.

По словам экспертов Минэкономразвития, пока это эксперимент. Со следующего года его проведут в пяти регионах: в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Петербурге.

Если все пройдет успешно, все российские банки начнут оказывать государственные услуги, притом совершенно бесплатно.

Эксперты убеждены, что нововведение улучшит качества государственных сервисов и усилит безопасность личных данных россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов.

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