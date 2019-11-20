Видео: Милый щенок захотел поиграть с солдатом во время огневой подготовки

Маленький черный пес неожиданно разбавил ряды военнослужащих Китая, сообщает «CCTV-Русский».

На кадрах короткого видео щенок дарит ласку сосредоточенному военному. Казалось бы, нежностям не место на опасных учениях. Но бесстрашный четвероногий друг до последнего не отставал от китайского солдата.

И пусть весь мир подождет. Этому песику захотелось поиграть с солдатом во время огневой подготовки pic.twitter.com/n0m7aUKNvK — CGTN на русском (@cgtnrussian) 20 ноября 2019 г.

Милый пес был настойчив. В силу своего положения, китаец не мог уделить животному должного внимания и поиграть с ним. Служба — дело серьезное, поэтому молодой человек был непоколебим и демонстрировал военную выдержку. Отчаявшись, щенок решил прилечь и отдохнуть. Лучше места, чем на бедрах солдата он не нашел и уснул сладким сном прямо на армейце.

Почти за 12 часов видео посмотрело более 500 человек. Очаровательный ролик не оставил никого равнодушным.

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