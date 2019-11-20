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Видео: Милый щенок захотел поиграть с солдатом во время огневой подготовки

, 13:58 | Алиса Старжевская Видео 69

Маленький пес, играющий с китайским военным во время боевой учебы, очаровал пользователей сети.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Маленький черный пес неожиданно разбавил ряды военнослужащих Китая, сообщает «CCTV-Русский».

На кадрах короткого видео щенок дарит ласку сосредоточенному военному. Казалось бы, нежностям не место на опасных учениях. Но бесстрашный четвероногий друг до последнего не отставал от китайского солдата.

Милый пес был настойчив. В силу своего положения, китаец не мог уделить животному должного внимания и поиграть с ним. Служба — дело серьезное, поэтому молодой человек был непоколебим и демонстрировал военную выдержку. Отчаявшись, щенок решил прилечь и отдохнуть. Лучше места, чем на бедрах солдата он не нашел и уснул сладким сном прямо на армейце.

Почти за 12 часов видео посмотрело более 500 человек. Очаровательный ролик не оставил никого равнодушным.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль влетел в ресторан в Китае.

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