Видео: Светлана Лобода вышла на сцену, переступая огромных жуков

Светлана Лобода опубликовала видео, шокировавшее подписчиков в Instagram. На этот раз дело было даже не в ее потрясающих внешних данных или откровенном наряде. В ролике звезда показала, как выходит на сцену через кухню, пол которой усыпан множеством мертвых жуков. Инцидент произошел во время гастролей певицы в оманском городе Салала.

«Жуки в Омане были знатные!» — подписала публикацию знаменитость.

Подписчики Светланы Лободы поначалу выказывали отвращение к опубликованным кадрам. Фанаты возмущались тому, как встретили отечественную звезду заграницей. Видео с мертвыми жуками вызвало множество недовольств в соцсети.

«О, ужас!»

«Фу, кошмар!» — писали впечатлительные фолловеры.

Однако многие поклонники Светланы Лободы пришли в восторг от необычного ролика и потрясающего чувства юмора кумира. Пользователи принялись шутить по поводу жуков в комментариях.

«Они склонились перед вами! Уже жуки вам поклоняются!»

«Они потеряли сознание при виде вас»;

«Даже жуки танцевали — нижний брейк», — иронизировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты принялись посвящать стихи Светлане Лободе после публикации фото в кожаном бюстгальтере.