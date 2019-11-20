Видео: Светлана Лобода вышла на сцену, переступая огромных жуков

Светлана Лобода опубликовала видео, шокировавшее подписчиков в Instagram. На этот раз дело было даже не в ее потрясающих внешних данных или откровенном наряде. В ролике звезда показала, как выходит на сцену через кухню, пол которой усыпан множеством мертвых жуков. Инцидент произошел во время гастролей певицы в оманском городе Салала.
«Жуки в Омане были знатные!» — подписала публикацию знаменитость.
Подписчики Светланы Лободы поначалу выказывали отвращение к опубликованным кадрам. Фанаты возмущались тому, как встретили отечественную звезду заграницей. Видео с мертвыми жуками вызвало множество недовольств в соцсети.
«О, ужас!»
«Фу, кошмар!» — писали впечатлительные фолловеры.
Однако многие поклонники Светланы Лободы пришли в восторг от необычного ролика и потрясающего чувства юмора кумира. Пользователи принялись шутить по поводу жуков в комментариях.
«Они склонились перед вами! Уже жуки вам поклоняются!»
«Они потеряли сознание при виде вас»;
«Даже жуки танцевали — нижний брейк», — иронизировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты принялись посвящать стихи Светлане Лободе после публикации фото в кожаном бюстгальтере.