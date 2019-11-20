Китайский подросток прыгнул через скакалку 228 раз за полминуты

Китайский подросток Цен Сяолинь прыгнул через скакалку 228 раз за полминуты. Такой результат зафиксировали на Международных соревнованиях в Шанхае по этому виду спорта — роуп-скиппингу. 15-летний молодой человек побил рекорд Гиннеса.

В 2015 году Сяолинь уже установил рекорд — семь прыжков за секунду. Тогда за те же 30 секунд школьник прыгнул 108 раз, что до него официально никто не делал.

Видео прыжков Цен Сяолиня попало в социальные сети. При просмотре ролика многие пользователи из России заподозрили подлог. Юный спортсмен двигается настолько быстро, что человеческий глаз не улавливает движение шнура.

«Да там даже веревки нет!»

«Прыжков не видать. Бег на месте какой-то»;

«Парню требуется тест на допинг»;

«Такую энергию надо направить в нужное русло», — прокомментировали россияне.

Ранее 5-tv.ru писал, что зажигательный танцевальный рекорд Гиннесса установили в Доминикане.