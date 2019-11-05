Зажигательный танцевальный рекорд Гиннесса установили в Доминикане

Новый мировой рекорд по меренге установили в Доминиканской республике — на родине зажигательного танца.

Исполняли его 420 пар в течение пяти минут. Этого хватило, чтобы сделать официальную запись в книге Гиннеса. А чтобы выглядело все более зрелищно, танцоры оделись в одинаковые традиционные костюмы в цветах национального флага и все движения выполняли синхронно.

В России есть свой рекорд по меренге. Установлен он в 2013-м году в Хабаровске. 333 пары — наши танцоры совсем немного не дотянули до доминиканцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о петербургском рекорде — 40 тысяч человек исполнили гимн на стадионе «Газпром Арена».