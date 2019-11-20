«Перспективы нет»: в Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии

Властям Эстонии лучше сосредоточиться на налаживании хороших отношений с Россией, чем на бесперспективных территориальных претензиях. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений», — высказался депутат о словах спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса.

Морозов подчеркнул, что неконструктивный подход в диалоге с Россией не принесет никаких результатов. Он выразил надежду на то, что в Эстонии это поймут, пишет RT.

«Думаю, со временем эстонцы поймут <…>, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения», — заключил народный избранник.

Как сообщал 5-tv.ru, с территориальными претензиями в адрес России ранее выступил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Он утверждает, что РФ «должна вернуть» прибалтийской республике около 5% якобы «аннексированных территорий».

В МИД РФ утверждают, что в основе этих претензий лежит Тартуский мирный договор, который не имеет юридической силы.