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«Перспективы нет»: в Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии

, 12:32 | Игорь Рязов Видео 57

Депутат Антон Морозов полагает, что Таллину лучше сосредоточиться на налаживании отношений с Москвой, а не на требованиях о возврате земли.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anton Belitsky

Властям Эстонии лучше сосредоточиться на налаживании хороших отношений с Россией, чем на бесперспективных территориальных претензиях. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений», — высказался депутат о словах спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса.

Морозов подчеркнул, что неконструктивный подход в диалоге с Россией не принесет никаких результатов. Он выразил надежду на то, что в Эстонии это поймут, пишет RT.

«Думаю, со временем эстонцы поймут <…>, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения», — заключил народный избранник.

Как сообщал 5-tv.ru, с территориальными претензиями в адрес России ранее выступил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Он утверждает, что РФ «должна вернуть» прибалтийской республике около 5% якобы «аннексированных территорий».

В МИД РФ утверждают, что в основе этих претензий лежит Тартуский мирный договор, который не имеет юридической силы.

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