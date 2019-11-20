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Спикер парламента Эстонии потребовал от России вернуть пять процентов территории

, 9:17 | Игорь Рязов Видео 82

Эстонский политик заявил, что прибалтийская республика лишилась из-за Москвы примерно пяти процентов земель.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth, Daniel Kalker, Günter Gollnick, riigikogu.ee, wikimedia.org

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории. Его заявление стало реакцией на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева.

Российский дипломат ранее сказал, что Тартуский мирный договор не имеет юридической силы. Этот документ был подписан в 1920 году и в последнее время используется Эстонией в качестве основания для территориальных претензий к России.

«Россия поставила под сомнение правовую преемственность Эстонии <…> Это (Тартуский мирный договор — Прим. ред) свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ государства», — написал Пыллуаас на своей странице в Facebook, отвечая на слова Беляева.

Эстонский политик подчеркнул, что Россия должна признать границы Эстонии, зафиксированные в договоре 1920 года. В противном случае Москва не добьется прогресса в ратификации пограничного соглашения, пишет ФАН.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской земли. Мы просто хотим вернуть нашу. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал спикер.

В мае 5-tv.ru сообщал, что территориальные претензии к России предъявил глава МВД Эстонии. Он был точнее и настаивал на возвращении 5,2% эстонской земли.

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