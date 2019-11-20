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Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

, 15:11 Эфирная новость 156

Заявление глава государства сделал на пленарном заседании форума «Россия зовет!». В нем участвуют представители власти, руководители крупнейших иностранных и российских корпораций.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

В Москве открылся одиннадцатый инвестиционный форум «Россия зовет». Это одна из ведущих площадок по привлечению капитала в российскую экономику, а также развитию внешних экономических и деловых связей.

В ежегодном форуме участвуют представители власти, руководители крупнейших иностранных и российских корпораций. В пленарном заседании принимает участие и Владимир Путин. Он заявил, что зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними.

«Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — сказал Владимир Путин.

Утром на форуме провели сессию с участием министров экономического блока правительства, на которой говорилось о том, что кабмин разрабатывает целый комплекс мер по улучшению инвестиционного климата. По словам главы Минфина Антона Силуанова, инвесторы должны быть уверены, что их вложения принесут хороший доход и будут защищены.

«Мы создаем равные конкурентные условия, мы снижаем риски для отдельных категорий бизнеса, как улучшение через налоговое администрирование, так и более справедливого распределения денег бюджетного пирога», — сказал вице-премьер правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что вливание частных инвестиций в национальные проекты даст существенный экономический рост, который в октябре ускорился на два с лишним процента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие задачи на последнем совещании с правительством обозначил Владимир Путин.

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