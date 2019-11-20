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В «Водоканале» Петербурга прокомментировали масштабные обыски

, 13:36 | Игорь Рязов 107

На предприятии сообщили, что сотрудничают со следствием. На просьбу поделиться мнением о действиях полиции ответили деликатно.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» оказывает правоохранителям всю необходимую поддержку в рамках следственных действий. Об этом 5-tv.ru сообщила Алина Чепукайтис, директор департамента информации и связей с общественностью предприятия.

«Расследуемое в настоящее время уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной правоохранительными органами. ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ признано потерпевшим в рамках расследуемого уголовного дела», — сообщала Чепукайтис.

Она заверила, что предприятие сотрудничает со следствием, а также в полном объеме и добросовестно исполняет положения процессуального законодательства.

«Комментировать действия следственных органов, а также давать оценку тем или иным следственным действиям, проводимыми данными органами, предприятие не вправе», — заключила представительница «Водоканала».

Утром 5-tv.ru сообщал, что правоохранители пришли с обысками в десятки квартир фигурантов дела, возбужденного после проверки в отношении петербургского «Водоканала». Судя по имеющейся информации, уголовное дело связано с коррупцией.

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