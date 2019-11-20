Полиция пришла с обысками к фигурантам по делу петербургского «Водоканала»

Десятки обысков проводятся в квартирах фигурантов уголовного дела, возбужденного по контрактам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Об этом со ссылкой на источник сообщает 78.ru.

Обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции городского главка МВД. Вероятно, уголовное дело связано с коррупцией.

В «Водоканале» сообщили, что дело было возбуждено после проведения проверки. В рамках расследования предприятие считается потерпевшим. Представитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко подтвердил информацию о проходящих обысках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители пришли с обысками в Сибирское отделение РАН. Причиной визита стала история с приватизацией государственного коттеджа.