  1. Пятый канал
  4. Муж Лолиты рассказал, может ли певица быть причастна к взлому его соцсетей

Муж Лолиты рассказал, может ли певица быть причастна к взлому его соцсетей

, 15:29 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 171

По словам Дмитрия Иванова, хакеры получили пароль от его почты и социальных сетей. Выяснением обстоятельств случившегося займется следствие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Супруг певицы Лолиты Милявской сообщил о взломе своей почты и социальных сетей. По факту произошедшего Дмитрий Иванов уже обратился в правоохранительные органы. По словам фитнес-тренера, выяснением обстоятельств случившегося займется следствие.

«Хакеры взломали мою почту, ID мои были взломаны, социальные сети. И сейчас этим занимается социальная бригада технических людей, и затем будет заниматься этим следствие», — рассказал муж звезды в интервью 5-tv.ru.

Иванов признался, что даже догадывается, кто может быть причастен к совершению правонарушения. Он не подозревает во взломе Лолиту. По словам фитнес-инструктора, назвать виновных смогут только сотрудники полиции после проведения расследования.

«Может быть, это стечение обстоятельств. Это выяснит только следственный отдел», — ответил супруг артистки на вопрос о том, может ли быть взлом почты связан с расставанием с Лолитой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказался разводить Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова. Спортсмен был очень недоволен решением суда.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

16:25
Анастасия Стоцкая показала милое фото детей, которых опять сравнили с Киркоровым
16:13
Путин о санкциях США: «Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили»
16:08
Названа предварительная причина порыва теплосети, из-за чего погибли два человека
16:01
Асмус использовала для постельной сцены специальные накладки — эксперт
15:57
Видео: приморец раскаялся, что в день свадьбы устроил пальбу из автомата
15:49
Анна Михалкова высказалась об откровенных съемках Кристины Асмус

Сейчас читают

Видео: рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково»
Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]