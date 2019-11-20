Муж Лолиты рассказал, может ли певица быть причастна к взлому его соцсетей

Супруг певицы Лолиты Милявской сообщил о взломе своей почты и социальных сетей. По факту произошедшего Дмитрий Иванов уже обратился в правоохранительные органы. По словам фитнес-тренера, выяснением обстоятельств случившегося займется следствие.

«Хакеры взломали мою почту, ID мои были взломаны, социальные сети. И сейчас этим занимается социальная бригада технических людей, и затем будет заниматься этим следствие», — рассказал муж звезды в интервью 5-tv.ru.

Иванов признался, что даже догадывается, кто может быть причастен к совершению правонарушения. Он не подозревает во взломе Лолиту. По словам фитнес-инструктора, назвать виновных смогут только сотрудники полиции после проведения расследования.

«Может быть, это стечение обстоятельств. Это выяснит только следственный отдел», — ответил супруг артистки на вопрос о том, может ли быть взлом почты связан с расставанием с Лолитой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказался разводить Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова. Спортсмен был очень недоволен решением суда.