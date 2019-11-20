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Сотрудники ФСИН задержали екатеринбурженку, заманив на фотосессию в отдел розыска

, 18:23 | Карина Бернтгольц Видео 50

В связи с уклонением от наказания в виде обязательных работ девушка была объявлена в федеральный розыск. Чтобы задержать нарушительницу, правоохранителям пришлось пойти на хитрость.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imageBROKER.com, YouTube @ГУФСИН Свердловской области

Сотрудники ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области задержали ранее осужденную жительницу Екатеринбурга, заманив ее на фотосессию в отдел розыска. Видео задержания опубликовано на официальном YouTube-канале ведомства.

В феврале 2019 года девушке было предъявлено обвинение в незаконном приобретении наркотических веществ без цели сбыта. (228-я статья УК РФ). Орджоникидзевский районный суд приговорил ее к 400 часам обязательных работ. Осужденная была обязана проводить уборку на Широкореченском кладбище Екатеринбурга, однако уклонялась от ответственности. Обвиняемая не отвечала на звонки и не находилась по месту жительства.

В связи с этим гражданка была объявлена в федеральный розыск. Проведя мониторинг социальных сетей, правоохранители установили, что девушка мечтает о карьере модели. Приняв во внимание этот факт, сотрудники ГУФСИН пошли на хитрость. Представившись работниками модельного агентства, они предложили девушке провести пробную фотосессию, а когда она пришла по указанному адресу, задержали ее и доставили в отделение полиции.

Ленинский районный суд приговорил нарушительницу к двум месяцам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что майор полиции пытался сбежать во время задержания при получении взятки в Москве.

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