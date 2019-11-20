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  4. В Ростовской области задержан военнослужащий по подозрению в госизмене

В Ростовской области задержан военнослужащий по подозрению в госизмене

, 17:31 | Алиса Маркова Срочная новость 130

По данным ФСБ, военный по заданию Минобороны Украины собирал секретные сведения в отношении ВС РФ. Утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Тимкив, ФСБ России

Военнослужащий Южного военного округа по подозрению в госизмене задержан в городе Аксай Ростовской области. По сведениям ФСБ, военный по заданию Минобороны Украины собирал секретные сведения в отношении ВС РФ. Утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

По данным ФСБ, он, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения военного характера в отношении ВС России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

ФСБ России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». Следственные действия продолжаются.

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