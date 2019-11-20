В Ростовской области задержан военнослужащий по подозрению в госизмене

Военнослужащий Южного военного округа по подозрению в госизмене задержан в городе Аксай Ростовской области. По сведениям ФСБ, военный по заданию Минобороны Украины собирал секретные сведения в отношении ВС РФ. Утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

По данным ФСБ, он, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения военного характера в отношении ВС России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

ФСБ России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». Следственные действия продолжаются.