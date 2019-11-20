Стало известно, когда начнется движение грузовых поездов по Крымскому мосту

Движение грузовых составов по Крымскому мосту начнется уже 1 июня 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства транспорта России.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта президентом России Владимиром Путиным 15 мая, движение автомобилей было запущено 16 мая 2018 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео прохода задержанного украинского корабля под Крымским мостом.