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Видео прохода задержанного украинского корабля под Крымским мостом

, 14:54 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 94

По неподтвержденной информации, Украине их передадут в районе мыса Тарханкут.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко, 5-tv.ru

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Один из украинских военных катеров, задержанных год назад за незаконное пересечение границы РФ, прошел под Крымским мостом. 5-tv.ru публикует видео с буксировкой судна.

Украинский корабль провели по фарватеру под главной аркой Крымского моста. На кадрах видно, что бронированный катер буксирует российское судно.

Три корабля ВМС Украины были задержаны Россией 25 ноября прошлого года за незаконное пересечение границы. До сих пор они оставались в порту в Керчи в качестве вещдоков.

Передача кораблей началась в полдень 17 ноября. По неподтвержденной информации, Украине их передадут в районе мыса Тарханкут.

Как сообщал 5-tv.ru, в Совфеде передачу кораблей Украине назвали «жестом доброй воли». Такое заявление сделал российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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