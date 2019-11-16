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  4. Фигуристка Елизавета Туктамышева предстала в образе императрицы

Фигуристка Елизавета Туктамышева предстала в образе императрицы

, 12:03 | Ниса Мурзанаева Фото 1 754

Спортсменка поделилась фото с короной на голове.

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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктымышева опубликовала в Instagram фотографию в образе императрицы, примерив корону. 22-летняя спортсменка сделала это после того, как завоевала третье место по итогам Гран-при в Китае.

Елизавета Туктымышева на снимке позирует в спортивном костюме и короне, украшенной алыми камнями.

«Самопровозглашенная Empress от фигурного катания просто обязана иметь корону. Или даже пять…», — подписала пост знаменитость.

Instagram @liza_tuktik

Фигуристка поделилась с подписчиками еще одним фото, на котором держит в руках два огромных пакета с мягкими игрушками. Обычно фанаты вручают такие презенты спортсменкам после проката. Пользователи соцсети оставили в комментариях под постом множество лестных комплиментов Елизавете Туктамышевой.

«Вы достойны самых прекрасных аксессуаров!»

«Красотка! Умница!»

«Царевна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета Туктымышева объяснила падение во время короткой программы в Китае.

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